Более 200 тысяч человек посетили усадьбу «Горки Ленинские» в Подмосковье в 2021 году. Почему здесь стоит побывать?

«Горки Ленинские» — одна из немногих среднепоместных усадеб России с хорошо сохранившимися интерьерами зданий. Корреспондент «360» отправился на экскурсию в усадьбу и убедился, что это место с богатейшей историей, которое славится не только тем, что здесь в свое время проживал Владимир Ильич.

Почти все, кто родился в Москве или в ближайшем Подмосковье, сюда приезжали — потому что всех привозили в домик дедушки Ленина. Однако, в усадьбе есть масса всего интересного и неизведанного.

Первое упоминание о Горках встречается в разъезжей грамоте московских писцов за 1542–1543 гг., где сообщается о поместье Гаврилы Спасителева. Род Спасителевых владел Вышними Горками и деревней Нижние Горки более 250 лет.

Источник фото: телеканал «360»

В 17, 18, 19 веках этой дворянской усадьбой в разное время владели Трубецкие, Дурасовы, Прокофьевы и много кто еще. Последней хозяйкой Горок, перед заселением туда Ленина стала бывшая жена Саввы Морозова и супруга тогдашнего градоначальника Москвы Зинаида Морозова-Рэйнбот.

Источник фото: m-gorki.livejournal.com

Дама купила поместье в 1909 году. Отстроила его и обставила шикарнейшей мебелью из дуба и карельской березы. Завезла иностранную сантехнику, фарфор и керамику. Украсила дом картинами известных художников. Однако в советское время, когда усадьбу отобрали, всю эту роскошь скрыли и везде развесили Ленина.

«Сами понимаете, после смены политических ориентиров, когда в советский период это был такой очень крупный идеологический комплекс, в 90-е годы он стал, мягко сказать, никому не интересен. Да, почему-то Сталин популярней, чем Ленин. Ну, Сталин популярен не всегда с хорошей точки зрения», — отметила главный научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Снеговская.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, Горки — единственное дворянское поместье в Подмосковье, которое сохранилось практически в первозданном виде со времен Морозовой-Рейнбот. И все это, как ни парадоксально, благодаря Ленину. Поместье не разграбили, не сломали и не перестроили, так как оно стало последним пристанищем вождя.

«Впервые Ленин здесь появляется в 18-м году. В августе на него было совершено покушение, искали такую загородную усадьбу для восстановления. Подошла идеально усадьба Горки — близко к Москве, отличное местоположение. Кроме того, дом был оснащен по последнему слову техники — горячая и холодная вода, отопление, канализация. Но самое главное — это наличие телефонной связи», — рассказывает главный научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Снеговская.

Да еще и роскошные интерьеры, о которых позаботилась его предшественница, наследница Саввы Морозова. Полный шик, по тем временам — иностранные телефоны, один из которых фирмы «Эриксон». Шикарная библиотека, дорогущая мебель, картины, окна в пол.

Надо отдать Ленину должное — он приказал сохранить всю великолепную обстановку богатого дома. Практически не тронутой со времен Морозовой- Рейнбот осталась и главная столовая с дорогущей мебелью из карельской березы, серебром и кузнецовским фарфором. В советское время всей этой красоты вы бы просто не увидели, потому что это был совсем другой музей с портретами Ленина повсюду. Весь шик и великолепие прятали под чехлами.

Хотя, конечно, на самом деле партийная верхушка всегда была неравнодушна к комфорту.

Кстати, сейчас в усадьбе в Горках нет ни одного портрета Ленина. Единственное его изображение осталось на подарке из резьбы по дереву. То есть, несмотря на название, вы приезжаете не в музей вождя, а в старинную красивейшую усадьбу с богатой историей. Для дедушки Ленина на территории есть отдельное здание, где только все о нем. А по соседству с ним дом еще одного дедушки — а именно официальная дача Деда Мороза. Не путайте с резиденцией. Во время новогодних праздников волшебник каждый день поздравляет пришедших к нему в гости детей и взрослых. А так как дача постоянно действующая, то любимого Деда здесь можно встретить круглый год.

Так что развлечений в Горках Ленинских хватает. Усадьба занимает аж 225 гектаров, на территории Горок 5 музеев, гулять здесь можно целый день. Усадьба пользуется популярностью у туристов — в 2021 году ее посетило более 200 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

А совсем неподалеку от усадьбы, в 25-30 минутах езды, находится парк-отель Орловский. Этот гостиничный комплекс расположен на исторических землях, принадлежавших знаменитому полководцу графу Орлову. На территории даже есть церковь.

Сделано здесь все по мотивам шедевров русского деревянного зодчества. Можно даже пожить в гостевых покоях, стилизованных под знаменитые купеческие дома. Так что продлить удовольствие от шикарных интерьеров Горок и пожить как дворянин, не уезжая из Подмосковья — можно здесь.