Благотворительный новогодний фестиваль промыслов начался в Звенигороде
Фестиваль продлится до 8 января. За это время жители и гости Одинцовского городского округа примут участие в масштабной программе. Она познакомит их с историей ремесел и народных промыслов, существовавших на землях Звенигорода с древних времен.
Ярмарка на фестивале традиционно станет благотворительной. Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
На фестивале проходит и гастрономическая ярмарка, в которой примут участие более 30 фермерских хозяйств Подмосковья
В программу фестиваля включили и тематические культурные события. Например, в Звенигороде пройдет фестиваль уличных музыкантов.
На ярмарке работают фонды и благотворительные организации Одинцова и других городов Подмосковья. Они представят социальные проекты, а также продукцию, изготовленную руками своих подопечных.