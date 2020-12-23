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    23 декабря 2020, 15:22

    Благотворительный новогодний фестиваль промыслов начался в Звенигороде

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новогодний фестиваль ремесел «Подмосковный умелец» начался в Звенигороде. Он благотворительный и второй год подряд проходит под Одинцовом. Для гостей откроют гастрономическую ярмарку с рождественским базаром, а на улицах выступят музыканты.
    Благотворительный новогодний фестиваль промыслов начался в Звенигороде | Изображение 1

    Фестиваль продлится до 8 января. За это время жители и гости Одинцовского городского округа примут участие в масштабной программе. Она познакомит их с историей ремесел и народных промыслов, существовавших на землях Звенигорода с древних времен.

    Ярмарка на фестивале традиционно станет благотворительной. Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    На фестивале проходит и гастрономическая ярмарка, в которой примут участие более 30 фермерских хозяйств Подмосковья

    Сергей Воскресенский.

    В программу фестиваля включили и тематические культурные события. Например, в Звенигороде пройдет фестиваль уличных музыкантов.

    На ярмарке работают фонды и благотворительные организации Одинцова и других городов Подмосковья. Они представят социальные проекты, а также продукцию, изготовленную руками своих подопечных.