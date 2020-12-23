Благотворительный новогодний фестиваль промыслов начался в Звенигороде

Фестиваль продлится до 8 января. За это время жители и гости Одинцовского городского округа примут участие в масштабной программе. Она познакомит их с историей ремесел и народных промыслов, существовавших на землях Звенигорода с древних времен.

Ярмарка на фестивале традиционно станет благотворительной. Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

На фестивале проходит и гастрономическая ярмарка, в которой примут участие более 30 фермерских хозяйств Подмосковья Сергей Воскресенский.

В программу фестиваля включили и тематические культурные события. Например, в Звенигороде пройдет фестиваль уличных музыкантов.

На ярмарке работают фонды и благотворительные организации Одинцова и других городов Подмосковья. Они представят социальные проекты, а также продукцию, изготовленную руками своих подопечных.