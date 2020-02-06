Как Наполеон потерял силу и почему Пушкин стал великим. Биоэнергетик раскрыл тайны усадьбы Большие Вяземы

Уникальная усадьба Большие Вяземы в Одинцове входит в музей Пушкина. Ее посещали такие исторические личности, что диву даешься — Петр Первый, Павел Первый, Наполеон Бонапарт, Михаил Кутузов и, кончено, Александр Пушкин. Раскрыть тайны этого места решил писатель и исследователь Александр Литвин.

Поэт

Люблю от бабушки московской

Я слушать толки о родне,

Об отдаленной старине.

Могучих предков правнук бедный

Люблю встречать их имена

В двух-трех строках Карамзина.

От этой слабости безвредной,

Как ни старался, — видит бог, —

Отвыкнуть я никак не мог.

А. С. Пушкин.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Литвин признался, что в первую очередь в усадьбу его привлек Пушкин. А точнее произведение поэта «Пиковая дама».

В Больших Вяземах Сашенька Пушкин провел детство. Экскурсовод музея-заповедника Алла Корнилова уверена, что если бы не детство, проведенное здесь, Пушкин мог бы и не стать известным поэтом.

Источник фото: телеканал «360»

Много времени будущий поэт проводил в доме Голицыных. Спустя 200 лет он до сих пор принимает гостей.

Для Пушкина дом Голицыных стал местом знакомства со своей будущей супругой Натальей Гончаровой. Именно этот дворец поэт описал в своем романе «Евгений Онегин».

В этом дворце побывали многие культовые исторические личности. Среди них император Павел Первый и князь Петр Багратион. А во время войны 1812 года здесь с разницей в один день ночевали Михаил Кутузов и Наполеон Бонапарт.

Источник фото: телеканал «360»

«Михаил Илларионович переночевал на этом диванчике. Переночевал и уехал. А на следующий день простуженный, сопливый Наполеон приезжает сюда — естественно, в каминный зал. Греется, меняет белье и тоже спит на этом диванчике», — рассказала Алла Корнилова, экскурсовод музея-заповедника усадьбы Вяземы.

Источник фото: телеканал «360»

Многие медиумы и биоэнергетики признают, что именно та ночь стала роковой для французского императора. И потерял он силу и преимущество именно на этом диванчике.

Источник фото: телеканал «360»

«Ну какого рожна он пошел в Россию? Им овладела страсть. А потом овладела страсть теми, кто находится под его началом. И в ту ночь — все происходит ночью, когда здесь переночевал Кутузов — именно в эту ночь произошло изменение парадигмы. И Наполеон потерял эту страсть», — предположил исследователь, биоэнергетик Александр Литвин.

Источник фото: телеканал «360»

Дама

Самой влиятельной хозяйкой дома была Наталья Петровна Голицына. Самая авторитетная дама при дворе, участница всех дворцовых интриг и отчаянная картежница. Именно она стала прообразом графини из «Пиковой дамы» Пушкина. Говорят, что Наталья Голицына действительно знала счастливую комбинацию карт — тройка, семерка, туз.

Биоэнергетик сразу отметил, что атмосфера в комнатах княгини давящая, что не удивительно. Такая энергетика, по словам Литвинова, вполне подходит для эмоциональных азартных игр. Здесь могли продуться в карты в пух и прах проиграть огромные деньги. Все, кроме Натальи Петровны.

«Она очень умная женщина. Никогда ни перед кем не вставала. Она была статской дамой пяти императриц. Мало того, я думаю, она их консультировала. И каждые именины царская семья приезжала ее поздравить», — рассказала экскурсовод Алла Корнилова.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Пушкину княгиня благоволила, даже одобрила избранницу Александра Сергеевича Наталью Гончарову. Кстати, прожила Наталья Петровна невиданные по тем временам 94 года. И по мистическому совпадению умерла в один год с Пушкиным.

Места силы

Настоящее место силы дворца — зала, куда гости Голицыных выходили после обеда. Здесь утраивались танцы, отсюда можно выйти в сад на прогулку.

Чтобы проверить энергию места на себе, Литвинов провел эксперимент. Если поставить человека посреди залы и попросить его закрыть глаза, то через какое-то время он непроизвольно начнет раскачиваться.

Источник фото: телеканал «360»

«В этой точке гравитация намного ниже, чем вот здесь. Здесь легче. Соответственно, центр тяжести изменился, и непроизвольно тело начинает реагировать. И начинает человек раскачиваться. То есть это физический процесс», — отметил Александр Литвин.

Источник фото: телеканал «360»

По такому же принципу человек ощущает воздействие в храме во время службы, погружаясь в некую нирвану.

В усадьбе Большие Вяземы много знаковых мистических мест, где можно почувствовать себя особенно. Причем не на духовном уровне, а физически. Видимо, такая концентрация присутствия здесь великих людей дает о себе знать.

На территории усадьбы расположен храм, который в XVI веке построил Борис Годунов. За ним находится могила младшего брата Пушкина — Николая, который умер в шесть лет. Усыпальница маленького ребенка, который абсолютно безгрешен и чист. Здесь тоже место силы, уверен биоэнергетик.

«Я не знаю, откуда древние знали. Но когда я встречаю такой знак — он не таинственный, он не загадочный. Он просто говорит о том, что в основе всего лежит свет, энергия», — сказал Литвинова.

Извольте отобедать

В 20 минутах езды от усадьбы Вяземы раскинулся роскошный «Величъ кантри клаб». Здесь же расположен и одноименный ресторан. Кухня русская и европейская.

Каждый день меняется энергия, и продукты должны соответствовать текущему дню, уверен исследователь и биоэнергетик Литвинов. Также он уверен, что каждому человеку нужно подбирать индивидуальную диету, основываясь на энергетике.

Рацион питания легко вычисляется по коду. А код человека — это его дата рождения. Сейчас многие уверены, что потребляя рыбу и морепродукты, будут самыми стройными, здоровыми, энергичными и гиперсексуальными. Но Литвинов говорит, что это совсем не так.

«Стройные — нет. Здоровые далеко не все. Интеллектуально вооруженные — да. В первую очередь рыба и морепродукты влияют на интеллект», — отметил биоэнергетик.

Впрочем, энергии и духовные практики могут и подождать, ведь в ресторане «Величъ кантри клаб» столько вкусных блюд! Например, спагетти нери с лососем и горгонзолой стоит 990 рублей. Сладкие томаты с вишневым соусом — 640 рублей. Итого ужин на двоих обойдется примерно в четыре тысячи рублей.

Отдых по-боярски

Спа-центр «Величъ кантри клаба» — «Оазис» — занял первое место среди всех спа Подмосковья. Все оборудование привезено из Германии. Комплекс релаксации от немцев: сочетание света, шумовых эффектов и оптимальной амплитуды покачиваний делает тело невесомым, а все остальное просто неважно.

Источник фото: телеканал «360»

Сауна, массаж, лежаки из натурального подогретого камня, соляные пещеры и еще масса возможностей расслабиться. Цена процедур начинается от двух тысяч рублей. Можно составить комплексную программу на четыре часа, которая расслабит так, что даже за руль нельзя будет садиться.

Источник фото: телеканал «360»

После отдыха, конечно, хочется упасть на кровать и завершить этот долгий день. В «Величъ кантри клабе» такая возможность есть.

В отеле предлагают просторные номера со всеми удобствами, очень большой ванной комнатой и балконом. Стоимость начинается от девяти тысяч рублей в будние дни.

Источник фото: телеканал «360»

Можно арендовать и большой двухкомнатный номер с кухней для семьи или компании. Он обойдется уже в 28 тысяч рублей в сутки. Кстати, в стоимость входит завтрак и неограниченное посещение бассейна.