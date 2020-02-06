Как Наполеон потерял силу и почему Пушкин стал великим. Биоэнергетик раскрыл тайны усадьбы Большие Вяземы
Поэт
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне,
Об отдаленной старине.
Могучих предков правнук бедный
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина.
От этой слабости безвредной,
Как ни старался, — видит бог, —
Отвыкнуть я никак не мог.
А. С. Пушкин.
Александр Литвин признался, что в первую очередь в усадьбу его привлек Пушкин. А точнее произведение поэта «Пиковая дама».
В Больших Вяземах Сашенька Пушкин провел детство. Экскурсовод музея-заповедника Алла Корнилова уверена, что если бы не детство, проведенное здесь, Пушкин мог бы и не стать известным поэтом.
Много времени будущий поэт проводил в доме Голицыных. Спустя 200 лет он до сих пор принимает гостей.
Для Пушкина дом Голицыных стал местом знакомства со своей будущей супругой Натальей Гончаровой. Именно этот дворец поэт описал в своем романе «Евгений Онегин».
В этом дворце побывали многие культовые исторические личности. Среди них император Павел Первый и князь Петр Багратион. А во время войны 1812 года здесь с разницей в один день ночевали Михаил Кутузов и Наполеон Бонапарт.
«Михаил Илларионович переночевал на этом диванчике. Переночевал и уехал. А на следующий день простуженный, сопливый Наполеон приезжает сюда — естественно, в каминный зал. Греется, меняет белье и тоже спит на этом диванчике», — рассказала Алла Корнилова, экскурсовод музея-заповедника усадьбы Вяземы.
Многие медиумы и биоэнергетики признают, что именно та ночь стала роковой для французского императора. И потерял он силу и преимущество именно на этом диванчике.
«Ну какого рожна он пошел в Россию? Им овладела страсть. А потом овладела страсть теми, кто находится под его началом. И в ту ночь — все происходит ночью, когда здесь переночевал Кутузов — именно в эту ночь произошло изменение парадигмы. И Наполеон потерял эту страсть», — предположил исследователь, биоэнергетик Александр Литвин.
Дама
Самой влиятельной хозяйкой дома была Наталья Петровна Голицына. Самая авторитетная дама при дворе, участница всех дворцовых интриг и отчаянная картежница. Именно она стала прообразом графини из «Пиковой дамы» Пушкина. Говорят, что Наталья Голицына действительно знала счастливую комбинацию карт — тройка, семерка, туз.
Биоэнергетик сразу отметил, что атмосфера в комнатах княгини давящая, что не удивительно. Такая энергетика, по словам Литвинова, вполне подходит для эмоциональных азартных игр. Здесь могли продуться в карты в пух и прах проиграть огромные деньги. Все, кроме Натальи Петровны.
«Она очень умная женщина. Никогда ни перед кем не вставала. Она была статской дамой пяти императриц. Мало того, я думаю, она их консультировала. И каждые именины царская семья приезжала ее поздравить», — рассказала экскурсовод Алла Корнилова.
А вот Пушкину княгиня благоволила, даже одобрила избранницу Александра Сергеевича Наталью Гончарову. Кстати, прожила Наталья Петровна невиданные по тем временам 94 года. И по мистическому совпадению умерла в один год с Пушкиным.
Места силы
Настоящее место силы дворца — зала, куда гости Голицыных выходили после обеда. Здесь утраивались танцы, отсюда можно выйти в сад на прогулку.
Чтобы проверить энергию места на себе, Литвинов провел эксперимент. Если поставить человека посреди залы и попросить его закрыть глаза, то через какое-то время он непроизвольно начнет раскачиваться.
«В этой точке гравитация намного ниже, чем вот здесь. Здесь легче. Соответственно, центр тяжести изменился, и непроизвольно тело начинает реагировать. И начинает человек раскачиваться. То есть это физический процесс», — отметил Александр Литвин.
По такому же принципу человек ощущает воздействие в храме во время службы, погружаясь в некую нирвану.
В усадьбе Большие Вяземы много знаковых мистических мест, где можно почувствовать себя особенно. Причем не на духовном уровне, а физически. Видимо, такая концентрация присутствия здесь великих людей дает о себе знать.
На территории усадьбы расположен храм, который в XVI веке построил Борис Годунов. За ним находится могила младшего брата Пушкина — Николая, который умер в шесть лет. Усыпальница маленького ребенка, который абсолютно безгрешен и чист. Здесь тоже место силы, уверен биоэнергетик.
«Я не знаю, откуда древние знали. Но когда я встречаю такой знак — он не таинственный, он не загадочный. Он просто говорит о том, что в основе всего лежит свет, энергия», — сказал Литвинова.
Извольте отобедать
В 20 минутах езды от усадьбы Вяземы раскинулся роскошный «Величъ кантри клаб». Здесь же расположен и одноименный ресторан. Кухня русская и европейская.
Каждый день меняется энергия, и продукты должны соответствовать текущему дню, уверен исследователь и биоэнергетик Литвинов. Также он уверен, что каждому человеку нужно подбирать индивидуальную диету, основываясь на энергетике.
Рацион питания легко вычисляется по коду. А код человека — это его дата рождения. Сейчас многие уверены, что потребляя рыбу и морепродукты, будут самыми стройными, здоровыми, энергичными и гиперсексуальными. Но Литвинов говорит, что это совсем не так.
«Стройные — нет. Здоровые далеко не все. Интеллектуально вооруженные — да. В первую очередь рыба и морепродукты влияют на интеллект», — отметил биоэнергетик.
Впрочем, энергии и духовные практики могут и подождать, ведь в ресторане «Величъ кантри клаб» столько вкусных блюд! Например, спагетти нери с лососем и горгонзолой стоит 990 рублей. Сладкие томаты с вишневым соусом — 640 рублей. Итого ужин на двоих обойдется примерно в четыре тысячи рублей.
Отдых по-боярски
Спа-центр «Величъ кантри клаба» — «Оазис» — занял первое место среди всех спа Подмосковья. Все оборудование привезено из Германии. Комплекс релаксации от немцев: сочетание света, шумовых эффектов и оптимальной амплитуды покачиваний делает тело невесомым, а все остальное просто неважно.
Сауна, массаж, лежаки из натурального подогретого камня, соляные пещеры и еще масса возможностей расслабиться. Цена процедур начинается от двух тысяч рублей. Можно составить комплексную программу на четыре часа, которая расслабит так, что даже за руль нельзя будет садиться.
После отдыха, конечно, хочется упасть на кровать и завершить этот долгий день. В «Величъ кантри клабе» такая возможность есть.
В отеле предлагают просторные номера со всеми удобствами, очень большой ванной комнатой и балконом. Стоимость начинается от девяти тысяч рублей в будние дни.
Можно арендовать и большой двухкомнатный номер с кухней для семьи или компании. Он обойдется уже в 28 тысяч рублей в сутки. Кстати, в стоимость входит завтрак и неограниченное посещение бассейна.