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    12 декабря 2021, 10:42

    Бесплатный каток открыли в деревне Путилково

    Ольга Назаркина

    Новый бесплатный каток открылся на стадионе образовательного центра «Вершина» в деревне Путилково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

    Бесплатный каток открыли в деревне Путилково

    Площадь катка составляет 1800 метров квадратных. Рядом работает пункт проката коньков. Попасть на территории можно ежедневно.

    На открытии площадки присутствовали временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков и замминистра физической культуры и спорта Алексей Кокурин. Волков вручил президенту Академии Хоккея имени Петрова Максиму Петрову благодарность коллективу академии от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    «Именно массовый и доступный спорт позволяет воспитывать олимпийских чемпионов. Эта площадка будет задействована и для катаний, и для игр», — отметил Дмитрий Волков.

    Для зрителей выступили воспитанницы школы фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды». После а тренер школы Мария Полякова провела мастер-класс для детей.

    Скоро бесплатные катки будут залиты на территории всего городского округа. Список работающих сейчас площадок на катания в Красногорске можно посмотреть на карте.