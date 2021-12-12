Бесплатный каток открыли в деревне Путилково

Новый бесплатный каток открылся на стадионе образовательного центра «Вершина» в деревне Путилково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Площадь катка составляет 1800 метров квадратных. Рядом работает пункт проката коньков. Попасть на территории можно ежедневно.

На открытии площадки присутствовали временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков и замминистра физической культуры и спорта Алексей Кокурин. Волков вручил президенту Академии Хоккея имени Петрова Максиму Петрову благодарность коллективу академии от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Именно массовый и доступный спорт позволяет воспитывать олимпийских чемпионов. Эта площадка будет задействована и для катаний, и для игр», — отметил Дмитрий Волков.

Для зрителей выступили воспитанницы школы фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды». После а тренер школы Мария Полякова провела мастер-класс для детей.

Скоро бесплатные катки будут залиты на территории всего городского округа. Список работающих сейчас площадок на катания в Красногорске можно посмотреть на карте.