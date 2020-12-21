Бесплатные пешие экскурсии стали проводить в Солнечногорске

Бесплатные пешие экскурсии стали устраивать в Солнечногорске. Зимние прогулки с местными гидами будут проходить в декабре и январе. Попасть туда может любой желающий. Главное — успеть записаться. Число мест в группах ограничено.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь жители и гости округа могут узнать историю Солнечногорска во время зимних прогулок. Местные гиды покажут Советскую площадь, Путевой дворец и водонапорные башни на станции Подсолнечная. Они расскажут городские истории и легенды про перекресток столь разных путей. Это знаменитые Петербургский тракт, Екатерининский водный канал и Николаевская железная дорога.

«Экскурсия посвящена нашим дорогам, которые пересекают Солнечногорск. Она называется „Солнечногорск — город трех путей, или На перекрестке трех дорог“. Прогулка рассчитана на любой возраст посетителей», — рассказала экскурсовод Светлана Гаранина.

Источник фото: телеканал «360»

На встречах посетителей также познакомят со старинными традициями празднования Нового года и Рождества и интересными фактами об известных личностях из Солнечногорья.

Продолжительность одной прогулки около часа. Просвещают местных и туристов лучшие выпускники «Школы экскурсоводов» солнечногорского колледжа «Подмосковье».