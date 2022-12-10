Зима в Подмосковье 10 декабря 2022, 18:31 Бесплатное представление «Ледниковый период. Чемпионы» покажут в Химках Жителям Химок бесплатно покажут представление «Ледниковый период. Чемпионы» Ильи Авербуха Пресс-служба Министерства культуры Московской области

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Бесплатное представление на льду «Ледниковый период. Чемпионы» покажут на Театральном катке в Химках в воскресенье, 11 декабря. Ледовая программа начнется в 20:00, сообщило Министерство культуры и туризма Подмосковья.

В центре Старых Химок зрители увидят спектакль, в котором звезды российского фигурного катания продемонстрируют свое мастерство под волшебную музыку.

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А 1 января 2023 года на Театральном катке состоится еще одно ледовое шоу — «Царевна-лягушка». Его постановщиком является олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка.

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Концертные программы проходят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в 25 муниципалитетах. Организатором мероприятий является Министерство культуры и туризма Московской области.

Для жителей Подмосковья подготовили 29 бесплатных ледовых представлений. Первый концерт состоится в субботу, 11 декабря, в парке «Елочки» в городском округе Домодедово. Звезды российского фигурного катания выступят в рамках проекта «Зима в Подмосковье».