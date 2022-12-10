10 декабря 2022, 18:31
Бесплатное представление «Ледниковый период. Чемпионы» покажут в Химках
Жителям Химок бесплатно покажут представление «Ледниковый период. Чемпионы» Ильи Авербуха
Бесплатное представление на льду «Ледниковый период. Чемпионы» покажут на Театральном катке в Химках в воскресенье, 11 декабря. Ледовая программа начнется в 20:00, сообщило Министерство культуры и туризма Подмосковья.
В центре Старых Химок зрители увидят спектакль, в котором звезды российского фигурного катания продемонстрируют свое мастерство под волшебную музыку.
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А 1 января 2023 года на Театральном катке состоится еще одно ледовое шоу — «Царевна-лягушка». Его постановщиком является олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка.
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Концертные программы проходят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в 25 муниципалитетах. Организатором мероприятий является Министерство культуры и туризма Московской области.
Для жителей Подмосковья подготовили 29 бесплатных ледовых представлений. Первый концерт состоится в субботу, 11 декабря, в парке «Елочки» в городском округе Домодедово. Звезды российского фигурного катания выступят в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
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