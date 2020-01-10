Авторский сыр, любимые лакомства и конные прогулки. Окунуться в зимнюю сказку можно в Солнечногорске

Солнечногорск — место, название которому, по легенде, дала сама Екатерина II в 18 веке. В этом городе и его окрестностях можно провести незабываемые выходные и окунуться в настоящую сказку.

Сначала можно отправиться на ферму Джея Клоуза в Мошницах. Американец знает о сырах все и готовит их по особому рецепту. Так что жителям Солнечногорска не нужно ездить в дальние края, чтобы насладиться фетой, чеддером, моцареллой и другими лучшими сырами мира.

Сыры здесь готовят из свежего молока. Оказывается, чтобы приготовить тот или иной сыр, нужна определенная температура. Ошибаться нельзя. Разница даже в один градус даст другой сорт сыра. Джей уверяет: сыр может сделать на любой вкус клиента.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо сыра американский фермер готовит для клиентов другие молочные продукты, соусы и выпечку. Все — по индивидуальному заказу. Готовые сыры Джей хранит на большом складе. Здесь фермер следит за каждой головкой. Сыры с имбирем, тыквенными семечками и даже темным пивом. Самый дорогой— с трюфелем. Его рецепт он держит в секрете.

Следующая точка маршрута — музей «Еда Руси». В этом месте можно попробовать блюда древнерусской кухни. Встречают, по традиции, с хлебом-солью. А накормят пшенной кашей и плюшками — все по древнему рецепту. Здесь же можно приготовить лакомства самому. Плюшки выпекаются в печи всего пять минут.

Источник фото: телеканал «360»

После обеда пора переходить к активностям. Следующая остановка — конно-спортивный клуб «Баллада». И пусть Новый год уже закончился, все равно можно отправиться в гости к Деду Морозу. Для этого подают карету с кучером. А ехать нужно через волшебный лес. Там гостей встретит главный зимний волшебник, причем, верхом на коне. Можно и самому прокатиться на лошади. Их в клубе предостаточно — на любой вкус и цвет. Все обучены и знают команды. Покататься могут и взрослые, и дети.

Источник фото: телеканал «360»

В Солнечногорске еще сохранились добрые русские традиции: вкусная еда, езда на лошадях и гостеприимство хозяев. Гурманы вряд ли тут останутся равнодушными. А окунуться в сказку и поверить в волшебство здесь можно и после новогодних праздников.