Автор хита «Мне снова 18» протестировал тюбинговую трассу в Клину

Надоело доедать салаты с Нового года? Тогда самое время отправится на новую тюбинговую трассу в подмосковном Клину. Одним из первых там побывал автор хита «Мне снова 18» Дмитрий Нестеров.

Новый год Дмитрий Нестеров встречал в кругу семьи. Но долго бездельничать и валяться на диване артисту не интересно. Поэтому он отправился тестировать новую тюбинговую трассу в Клину.

Директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев рассказал, что трасса круглогодичная. Кататься здесь можно и летом, и зимой.