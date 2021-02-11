Ангела Меркель продлила карантин в Германии до 7 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что карантин в стране будет продлен до 7 марта, сообщил «Интерфакс».

Противоэпидемические меры ввели в Германии в конце осени прошлого года по причине распространения коронавируса. Ограничения коснулись магазинов, спортивных клубов, ресторанов, кино и театров. Несколько раз локдаун продлевали из-за стремительного роста числа зараженных, написало ИА НСН.

Еще в стране ввели дистанционное обучение для школьников. Со среды, 10 февраля, принимать решения об открытии школ смогут федеральные земли. Помимо прочего, с 1 марта вновь откроются салоны красоты.