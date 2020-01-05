Альтернатива новогоднему безделью. Ищем новые впечатления и активный отдых в парк-отеле «Орловский»

Надоело новогоднее безделье, и захотелось отдохнуть интересно и даже с пользой? Тогда отправляйтесь осваивать квадроцикл, петь в караоке и приводить в порядок фигуру, при этом ни в чем себе не отказывая. Приключения и досуг на любой вкус найдутся в парк-отеле «Орловский».

В деревне Богданиха есть целый замок для туристов. Это — одно из самых загадочных и популярных мест отдыха в Подмосковье. Поэтому у ресепшена в отеле почти всегда есть очередь. А в зимний сезон все номера в парк-отеле «Орловский» были забронированы еще задолго до наступления длинных новогодних выходных.

Двухместный стандарт обойдется гостю в 10000 тысяч рублей за сутки. Там есть все необходимое для комфортного отдыха: удобная кровать, телевизор, кондиционер, просторная ванная и даже балкон.

Начать свое знакомство с достопримечательностями местные советуют с караоке, тем более что, до него всего два шага. Внутри вас ждет душевное ретро, диско-атмосфера с неоновыми огнями. Для тех, кому не жалко свои связки и уши окружающих, приготовили два увесистых каталога отечественных и зарубежных песен. Так что, пойте на здоровье.

Тем, кто любит острые ощущения, по вкусу придется рев моторов брутальных вездеходов. Прогулки на квадроциклах — любимое развлечение гостей «Орловского» в любое время года. С управлением четырехколесной машины справится даже ребенок.

«Есть миф, что квадроцикл постоянно переворачивается, но это совершенно не так. Если с ним аккуратно обращаться и выполнять исключительно то, что тебе говорит инструктор, то он не перевернется ни при каком раскладе», — отметил инструктор Александр Романов.

Источник фото: телеканал «360»

Отдыхающие могут выбрать для поездки один из трех маршрутов: ознакомительный — это 5-7 километров пути. Аренда одного двухместного квадроцикла обойдется в четыре тысячи рублей. Второй вариант — семейный маршрут. За шесть тысяч можно взять большой транспорт на двух взрослых и ребенка. А любители приключений могут выбрать экстремальный заезд на 20 километров. Острые ощущения дороже — десять тысяч. Зато маршрут образцовый: тут и непролазная грязь, и болота, и овраги с поваленными бревнами.

Возвращаться с такой прогулки лучше через зоопарк. На территории отеля живут разные четвероногие постояльцы. Некоторых из них спасли от браконьеров и голода. Теперь за ними нужен постоянный уход: еда по расписанию и, конечно, угощения от туристов. Однако не все любят повышенное внимание. Местному верблюду, например, может не понравиться направленная на него камера.

Когда покормите животных, отправляйтесь трапезничать сами. В ресторане отеля вас будет ждать всеми любимый шведский стол. Стоимость питания на радость любителям поесть входит в аренду номера.

Источник фото: телеканал «360»

Но не стоит забывать о фигуре — телу тоже нужен полноценный уход и отдых. На территории отеля есть спа-центр, в котором найдутся любые бьюти-процедуры: массаж, косметология, бассейн. Можно даже заниматься спортом лежа — в центре вам предложат пройти курс прессотерапии.

«К ней можно добавлять миостимуляцию, это заменяет нам спортивный зал. То есть, полчаса миостимуляции заменяет час работы в спортзале», — рассказала косметолог Наталья Торгашова.

Если отдыхаете не одни, а с детьми, то это не повод отказываться от желанного отдыха. Пока родители будут наслаждаться оздоровительными процедурами, детей развлекут в игровом центре. В распоряжении маленьких отдыхающих будут приставки, электронные автоматы и лабиринт кривых зеркал.

Парк-отель «Орловский» пусть и расположен в деревне, но добраться до него не так уж и сложно даже без машины. Садитесь на автобус № 367 рядом с метро «Домодедовская». Попросите водителя остановиться после станции деревня Орлово, а дальше совсем немного пройдите пешком до отеля. А потом просто выбирайте свой сценарий зимы в Подмосковье.