Зима за облаками. Аэронавты открыли сезон полетов в Дмитрове

Мороз, солнце и огромные шары — самое время отложить салаты в сторону и проветрить голову. Пока на земле кататься на санках не особо получается, в небе все складывается совершенно иначе. В Дмитрове лучшие аэронавты открыли сезон полетов.

17 воздушных шаров одновременно вспорхнули в небо, чтобы порадовать местных жителей невероятным зрелищем. Название у фестиваля необычное — «Яблоки на снегу». Процесс подготовки летательных аппаратов перед полетом завораживает: несколько разноцветных шаров надувают одновременно.

По словам аэронавта Сергея Баженова, при подготовке к полету помимо погодных условий, нужно учитывать хорошее настроение и желание наслаждаться жизнью. А чтобы полет был безопасным, за шарами тщательно следят.

Благодаря пламени шар стремительно поднимается вверх, а скорость набирает обороты. Аэростат летит благодаря теплому воздуху, подачу которого Сергей постоянно контролирует. Есть и ограничения по весу — в корзине могут находиться только пять человек. Виды вокруг завораживают — вся красота зимней природы, как на ладони.

Аэронавты даже устроили шуточное состязание. Цель — с высоты птичьего полета попасть в специальную метку на земле. Кто окажется ближе к центру, тот выиграет и получит приз — поездку в Суздаль на три дня.

Источник фото: телеканал «360»

Первый рождественский полет аэронавты провели 15 лет назад. Кстати, раньше шары поднимались в воздух от стен Дмитровского кремля. С тех пор воздушное увлечение стало традицией.