87 шедевров авангарда. В Серпуховском музее открылась выставка «Мир, сотворенный заново»

«Мир, сотворенный заново» — экспозиция авангардного искусства, которая была задумана год назад. Но как нельзя кстати пришлась в нынешнее время. Здесь можно переосмыслить и почувствовать все то, что хотели передать в своих работах русские художники конца XIX — начала XX веков.

Это первый проект, когда федеральные музеи дают в таком количестве работы. Как правило, они поддерживают региональные выставки одной-двумя работами, а здесь абсолютно партнерские отношения, большое количество из Третьяковки, из Русского музея дали свои работы Елена Харламова министр культуры Московской области

Источник фото: телеканал «360»

Тревожное предчувствие грядущего. Неожиданные образы и формы, новые течения — искусство в то время переживает небывалый подъем. А человечество находится на пороге двух мировых войн, кризисов и революций. Именно тогда художники создавали свою реальность. Семь гравюр о сотворении мира Константина Иона стали основой концепции выставки.

Источник фото: телеканал «360»

«Рисунок Константина Иона „Адам и Ева“, который действительно стал таким вдохновляющим элементом. Сама эта вот серия, она стала как бы нитью, такой осью, на которую нанизывают все идеи, все концепции, и присутствует у нас элемент дизайна в залах, каждая гравюра у нас воспроизведена, и от нее строится весь рассказ и разговор», — рассказала главный куратор выставки «Мир, сотворенный заново» Татьяна Быкова.

Источник фото: телеканал «360»

Другой, новый мир в прямом смысле построили в стенах музея — исторического памятника, в особняке купчихи Анны Мараевой. Чтобы разместить 87 шедевров, собранных в семи музеях страны.

«В данном случае есть здесь специальная застройка, здесь фальшстены, здесь сделано все для того, чтобы ярче представить этот период, войти в диалог со зрителем, но при этом не навредить зданию, потому что мы находимся в памятнике архитектуры», — сказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Источник фото: телеканал «360»

Этот проект — только начало. Он открывает новый сезон для туристов и жителей Московского региона. Уже полюбившаяся всем «Зима в Подмосковье» вступает в свои права. И хотя в Московской области все еще действует ряд ограничений, например, в помещении музея нужно быть в маске и желательно купить билет заранее на сайте, чтобы не создавать очередей, новая выставка уже вызвала ажиотаж. Это как глоток свежего воздуха — окунуться в атмосферу, где на каждом шагу — шедевр! И у каждого есть шанс попытаться понять, что же чувствовали художники начала 20-го века, предвкушая большие перемены.