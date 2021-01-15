Звон в ушах назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Исследователи выяснили, что звон в ушах — тиннитус — предупреждает о нехватке организму витамина В12. Это — водорастворимый витамин, который по-другому называют кобаламин. В12 выполняет несколько важных функций в организме человека: отвечает за работу нервной системы, участвует в выработке эритроцитов и ДНК.

Ученые выяснили, что он же нужен для производства миелина — это защитная оболочка, которая окружает и изолирует нервы. Если в организме не хватает В12, связи между нервами ухудшаются, из-за этого и происходит звон в ушах. Это не единственный симптом: на недостаток кобаламина указывают также покалывания и онемения в руках и ногах, мышечная слабость и потеря рефлексов.

Лекарства от тиннитуса пока не существует. На практике специалисты лечат звон или шум, который возникает в ушах без внешнего аккустического стимула, с помощью консервативных методов. Речь идет о рефлексотерапии, физиотерапии, медикаментозной терапии, а также слухопротезировании.