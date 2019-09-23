Коммерческие клиники предлагают будущим мамам индивидуальный подход, оборудование для диагностики и просят за это большие деньги. Однако рожать как звезды и при этом не заплатить ни рубля можно в Подмосковье. Сопровождение до родов на высшем уровне бесплатно обеспечивают областные клиники, например, в Красногорске.

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Кате Бондаренко нравится наблюдать за звездами в Instagram. Особенно за будущими мамами, ведь скоро девушке предстоит стать мамой.

Жена Тимати и Ида Галич не скрывают радости от своего положения. В соцсети они делятся беззаботными фотографиями. Но подготовиться к родам как звезды можно и бесплатно. Катя Бондаренко вместе со съемочной группой «360» отправилась в обычную женскую консультацию в Красногорске, чтобы на личном опыте убедиться, что в областной клинике любая жительница Подмосковья может почувствовать себя вип-персоной.

Источник фото: телеканал «360»

Бесплатное сопровождение беременности — часть проекта «Стань мамой в Подмосковье», который действует по всей области. В клинике администратор просит показать паспорт, при первом обращении полис не нужен. После этого Катю сразу же проводили к врачу.

«Мне кажется, здесь достаточно приятно, дружелюбная атмосфера, пока все очень нравится», — поделилась первым впечатлением Екатерина Бондаренко.

Источник фото: телеканал «360»

Врачу необходимо поговорить с будущей мамой с глазу на глаз. Перинатальная диагностика помогает выявить наследственные и врожденные болезни плода. Никаких ограничений по количеству обследований нет. В отличие от коммерческих клиник, где в договоре часто прописывается, сколько раз пациентка может бесплатно пройти обследование. Впрочем, будущие мамы пока продолжают сомневаться, вспоминают поговорку про сыр в мышеловке. Поэтому, как признаются врачи этой женской консультации, запись на бесплатное сопровождение беременности неплотная.

Источник фото: телеканал «360»

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«В нашей женской консультации могут наблюдаться все беременные, кому это удобно. Подвоха нет, в программу индивидуального ведения беременности включены все необходимые анализы, включен биохимический перинатальный скрининг, в нашей женской консультации функционирует отделение перинатального скрининга», — отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО КГБ № 1 Рустем Ибрагимов.

Источник фото: телеканал «360»

На первичный прием и обследование у Кати ушло около часа. Девушка собирается подробнее изучить бонусы для матери и ребенка, которые предлагаются в Подмосковье. Ведь она может выбрать роддом, организовать партнерские роды — не заплатив за это ни копейки.