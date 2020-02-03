Зубные коронки назвали причиной развития онкологии

Потерявшим свои родные зубы гражданам стоит следить за тем, чтобы зубные коронки и протезы изготавливались из одного металла. В противном случае это может привести к развитию злокачественных новообразований во рту.

Как сообщило Агентство городских новостей «Москва», с таким заявлением выступила директор Института стоматологии имени Боровского Ирина Макеева.

Она пояснила, что между протезами из разных металлов могут образовываться искры электрического тока, что приведет к раздражению слизистой рта. Кроме того, опасность представляют сломанные зубы, которые могут поцарапать небо или внутреннюю поверхность щеки.

Ирина Макеева отметила, что если во рту появилась язвочка нужно немедленно обращаться к врачу. Обычно многие откладывают свой визит, когда пораженный участок перестает болеть. И это может привести к серьезным последствиям.

«Исчезновение болевых ощущений может быть весьма тревожным признаком, свидетельствующим об озлокачествлении», — пояснила специалист.

Она отметила, что посещать стоматолога нужно раз в полгода. В этом случае можно выявить заболевание на ранних стадиях и не доводить до операции.