    03 февраля 2020, 18:49

    Зубные коронки назвали причиной развития онкологии

    Анатолий Минкин

    Потерявшим свои родные зубы гражданам стоит следить за тем, чтобы зубные коронки и протезы изготавливались из одного металла. В противном случае это может привести к развитию злокачественных новообразований во рту.
    Зубные коронки назвали причиной развития онкологии

    Как сообщило Агентство городских новостей «Москва», с таким заявлением выступила директор Института стоматологии имени Боровского Ирина Макеева.

    Она пояснила, что между протезами из разных металлов могут образовываться искры электрического тока, что приведет к раздражению слизистой рта. Кроме того, опасность представляют сломанные зубы, которые могут поцарапать небо или внутреннюю поверхность щеки.

    Ирина Макеева отметила, что если во рту появилась язвочка нужно немедленно обращаться к врачу. Обычно многие откладывают свой визит, когда пораженный участок перестает болеть. И это может привести к серьезным последствиям.

    «Исчезновение болевых ощущений может быть весьма тревожным признаком, свидетельствующим об озлокачествлении», — пояснила специалист.

    Она отметила, что посещать стоматолога нужно раз в полгода. В этом случае можно выявить заболевание на ранних стадиях и не доводить до операции.