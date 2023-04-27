Здоровье 27 апреля 2023, 23:57 Зубной врач Тумашевич рассказал, как стоматологи экономят на пациентах Врач Тумашевич заявил, что стоматологи экономят на средствах для гигиены полости рта

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Из-за санкций стоматологи стараются экономить на препаратах для гигиены полости рта, оборудовании для лечения каналов зубов и периодонтитов. Такой информацией поделился стоматолог Артур Тумашевич, сообщил «Ридус».

По словам специалиста, сейчас на рынке возник дефицит оборудования. Например, ощущается недостаток биокерамических силеров. Данная техника необходима для установки пломб.

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«Сейчас использовать их могут единицы врачей — стоит это дорого и получить тяжело. Но стоматологи нашли выход, закупая более дешевые, но не такие качественные аналоги», — пояснил медик.