Зубной скрежет и алкоголь. Топ-5 причин утренней головной боли

Доктор рассказала, что с 04:00 до 09:00 утра наиболее вероятно развитие мигрени. В это время снижается выработка эндорфинов и энкефалинов, которые обладают обезболивающими свойствами. Также головную боль в это время может спровоцировать повышенное содержание адреналина в крови, что вызывает высокое давление.

Второй причиной болей Дженнифер Кригер назвала многократную задержку дыхания во время сна. Это приводит к гипоксии мозга и повышению давления.

Роспотребнадзор дал советы, как избежать инсульта Подробнее

По словам врача, боли могут возникнуть из-за скрежета зубами, поскольку в это время височно-нижнечелюстные суставы находятся в напряжении. Изменение положения челюсти и связанное с этим напряжение становятся причиной развития головной боли.

Четвертой причиной стало негативное воздействие алкоголя. Спиртные напитки выводят жидкость из организма и приводят к обезвоживанию, что так же способствует развитию головной боли, сообщило информационное агентство Nation News.

Дженнифер Кригер отметила, что голова может раскалываться из-за онкологии. Чаще всего головная боль в этом случае появляется именно утром, поскольку в это время давление в спинном мозге имеет наибольшие показатели.

Врач посоветовала обратиться к специалистам, если вдобавок к головной боли вы ощущаете сонливость, нарушения зрения, чувствуете, что стали хуже усваивать информацию, если вам трудно сохранять равновесие.