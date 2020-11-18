Зрителям запретили ходить на спортивные мероприятия в Петербурге с 23 ноября

С 23 ноября 2020 года доступ зрителей на спортивные мероприятия запрещается в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом.

Любые спортивные мероприятия в городе, в которых участвует больше 50 человек, власти обязали согласовывать с исполнительными органами государственной власти. Порядок согласования и условия проведения назовут компетентные чиновники.

Ограничения в Петербурге действуют с 14 ноября и продлятся до 15 января 2021 года.

18 ноября стало известно, что в городе замедлилась динамика госпитализаций с коронавирусом. В октябре и начале ноября темпы прироста числа пациентов в больницах еженедельно составляли около 21%. Однако уже 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев отчитался о 18% прироста госпитализированных за неделю.