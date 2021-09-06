Врачи объяснили, как сохранить зрение при работе за компьютером
Ежедневная работа за компьютером снижает качество зрения. Однако есть способы замедлить или вовсе остановить этот процесс. Об этом медики рассказали для сайта «Мир 24».
Зрение снижается не от самого компьютера — не важно, проводите вы по несколько часов перед экраном или за книгой, зрение падает от постоянного напряжения и концентрации на одной точке.
«Такое состояние называется привычно-избыточным напряжением аккомодации. Проще говоря, глаза устают держать фокус в одной точке длительное время», — пояснила врач Регина Шайдуллина.
Для того, чтобы сохранить зрение, нужно время от времени делать перерывы в работе. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна и почаще гулять на свежем воздухе при дневном свете.
Имеет значение и то, как именно работать перед экраном.
«При работе за компьютером на зрение влияют качество монитора, эргономика рабочего места и гигиена труда — знание базовых принципов безопасной работы. Важно настроить под себя контраст и яркость для комфортной работы. <…> Сядьте на рабочее место, спина прямая, удобно расположите клавиатуру и мышь. Не опирайтесь локтями на стол: облегчение от такой позы временное. Монитор расположите фронтально перед собой, верхний край монитора — на уровне глаз», — посоветовал врач-реабилитолог Марк Леонтьев.