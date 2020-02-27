ЗОЖ, спирт и очки. Профессор вирусологии рассказал, как защититься от коронавируса

Александр Чепурнов отметил, что, если сравнивать коронавирус со свиным гриппом и лихорадкой Эбола, то первый представляет наибольшую опасность.

«Когда свиной грипп только возник, сразу пошли заявления о бешеной летальности — до 15-20%. Возможно, после этого и сохранились впечатления об очень высоком уровне опасности. Но потом цифры стали спадать, пока не вышли чуть ли не на уровень обычного гриппа. На данный момент коронавирус, получается, представляет большую угрозу. Кроме летальности есть и другой фактор: свиной грипп быстро расползался. Посмотрим, какой будет дальнейшая скорость распространения коронавируса. А вот лихорадка Эбола даже не передавалась воздушно-капельным путем. Вирус содержался в выделениях больного человека — крови, рвотных массах. Если не прикасаться к больным людям с кровотечениями и рвотой, то и заражения быть не должно», — заверил Чепурнов.

Распространение вируса в Италии профессор связывает со случайностью, которая часто происходит в жизни.

«Еще недавно столько разговоров было об этнической направленности вируса. Мол, европейцы не болеют. Вот, пожалуйста, уже знаем, что болеют. И умирают», — пояснил он и добавил, что общая граница (у России) с Китаем — это не главный фактор распространения коронавируса.

Чепурнов также назвал группы риска, которые наиболее уязвимы для вируса. Во-первых, это пожилые. Среди них у людей в возрасте 75 лет летальность составляет 15%. Во-вторых, это люди с болезнями сердца и легких. Вирусолог выразил сомнение, что человек может заразиться коронавирусом от животного.

«Сейчас появились данные о заражении от кошки. Насколько это достоверно — скоро узнаем. С дикими животными мы, как правило, не контактируем. А у рыб, все-таки, очень иначе организована клетка. Думаю, такое невозможно», — пояснил Чепурнов.

Приход весны также вряд ли может повлиять на заболеваемость.

«На фоне других, приходящих с весной, болезней — таких, как ОРВИ, грипп, его как раз будет сложнее диагностировать. Больных станет больше, нагрузка на врачей увеличится, глаз замылится», — отметил специалист.

А вот очки для защиты от вируса вполне могут пригодиться. Входные врата коронавируса — это слизистая оболочка, и передается он не только воздушно-капельным путем. Например, человек может дотронуться до зараженной поверхности, а после прикоснуться к лицу или глазам. Таким образом он рискует заразиться.

Для подстраховки от коронавируса вирусолог советует воспользоваться противовирусными препаратами, а также средствами, которые используются при лечении ВИЧ.

«Хотя это не значит, что люди с ВИЧ, принимающие терапию, более защищены: у них иммунитет ослаблен, на то они и пьют лекарство. Поэтому версия о том, что ВИЧ-инфицированные имеют какую-то защиту от коронавируса — пока это все на уровне рассуждений. От коронавируса может спасти только ЗОЖ. Я, вообще, позитивно отношусь к закалке», — объяснил Чепурнов.

Он также рекомендовал в качестве профилактики протирать поверхности 65-процентным спиртом или водкой. Кварцевые лампы также могут помочь, но нужно учитывать, что кварцевая лампа работает только если прямо облучать вирус, который потенциально находится в воздухе или на поверхности.

«Если же вирус находится в тени — хоть мебели, хоть еще чего-то, на него никакого воздействия уже не оказывается. А человеку кварцевая лампа может даже нанести вред, если он будет присутствовать. Лампа работает, эффективно, но пользоваться ею надо уметь! Ее можно включить в пустом помещении, минут на 20. Не надо это делать, когда в помещении люди!», — уточнил вирусолог.

В случае, если есть подозрение, что у вас был контакт с обладателем вируса, лучше сразу этот контакт минимизировать. А после вымыть руки и умыться.

«И можно воспользоваться спиртом. У меня, например, есть распылитель, которым я при любых сомнительных случаях пользуюсь. Сбрызнул на руки, лицо протер. Не каждый раз, но когда бывают сомнительные моменты, сделать это не сложно», — объяснил Чепурнов.

Иммунитет от коронавируса может вырабатываться, и это подтверждает тот факт, что жители Китая активно пользуются сыворотками от выздоровевших людей.

«Другое дело, есть случаи, и немало, когда люди заболевают повторно. Но иммунодефицитных людей сейчас много, это не только ВИЧ-инфицированные. К тому же бывает, выражаясь сленгом, „вторая волна“, когда не произошло полного излечения, а человек думает, что он заболел повторно», — пояснил специалист.