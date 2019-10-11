Девушки показали прыщи и жир в новом флешмобе #СоМнойВсеТак. Врачи забили тревогу Подробнее

«Отношение жителей России к своему здоровью улучшилось, и прежде всего в молодой возрастной группе. На сегодня это статистически известный факт», — рассказала она.

Россияне теперь меньше курят, пьют, больше занимаются спортом. Поэтому можно говорить про тренд на здоровый образ жизни и моду на борьбу с ожирением.

Ожирение — один из способов сократить природное здоровье, отметила Малышева. Лишний вес связан с разными болезнями: инсультами, раком. Поэтому здоровье и отсутствие лишних килограммов — неразрывные вещи, уверена Малышева.

Всемирный день борьбы с ожирением отмечается 11 октября. Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости. По данным ведомства, сегодня с избыточной массой тела живут больше половины всех россиян старше 30 лет. А во всем мире зафиксирован рост ожирения у детей и подростков.