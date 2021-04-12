Зоопсихолог назвал факторы, из-за которых питомцы проявляют агрессию

Зоопсихолог Мирослав Волков в студии программы «Точка зрения» назвал факторы, из-за которых домашние питомцы могут проявлять агрессию, написал сайт Pravda.Ru.

По словам эксперта, собака или кошка могут стать злыми, если они недостаточно физически активны. Он посоветовал «заигрывать» своих животных. Если у любимца под конец дня остается много сил, он будет тратить их на негативные эмоции.

«Это может быть агрессия, фобия, что угодно. Игры — это наш святой Грааль, из которого стоит чуть-чуть отхлебнуть, и все проблемы уйдут. То есть некая панацея, если хотите», — заметил Волков.

Помимо прочего, собакам и котам нужно общение. Одиночество влияет на их психику так же, как на психику человека. Когда питомцы предоставлены сами себе примерно 10-11 часов в день, они начинают вредничать и злиться. Специалист рекомендовал завести своему мохнатому другу приятеля — котенка или щенка.

Также животное становится крайне агрессивным, если его перекармливать. Ожирение плохо сказывается на нервной системе любимца.