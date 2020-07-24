Знаток кофе предостерег от покупки растворимых марок
Обычный кофе варится ровно 27 секунд с начала закипания.
«А растворимый кофе, даже хороший, вываривают не менее шести часов, чтобы получить вот эту муть», — отметила специалист.
Для приготовления растворимого кофе используется зерно самого низкого качества, потому что все хорошее отдают на высший сорт.
Вываренный кофе получается с большой кислотностью. Распадаются питательные вещества, которые выдерживают температуру при девятичасовой варке. В напитке не остается каких-либо ценных элементов.
Для появления фирменного яркого запаха в напитке производители добавляют специальные ароматизаторы.
«Я не вижу смысла потреблять внутрь непонятно что. Если и пить, то только напиток, который что-то несет организму», — заявила эксперт.
Пить растворимый кофе не стоит, даже если на работе нет возможности сварить настоящий напиток. Тихонова советует в таком случае просто заварить кофе в микроволновке, получив тем самым полезный и вкусный напиток.
«Не вижу смысла пить эту дрянь. Это все равно, что землю размешать — этот настой и выйдет, разницы никакой. Рецепт одинаковый, единственное отличие в том, что за одно вы заплатите, а другое бесплатно получите», — добавила эксперт.
День растворимого кофе празднуется 24 июля.