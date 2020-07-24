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    24 июля 2020, 11:18

    Знаток кофе предостерег от покупки растворимых марок

    Алена Макаренко

    Растворимый кофе совсем не полезен, как кажется на первый взгляд. О вреде бодрящего напитка рассказала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова, сообщило ИА Nation News.
    Знаток кофе предостерег от покупки растворимых марок

    Обычный кофе варится ровно 27 секунд с начала закипания.

    «А растворимый кофе, даже хороший, вываривают не менее шести часов, чтобы получить вот эту муть», — отметила специалист.

    Для приготовления растворимого кофе используется зерно самого низкого качества, потому что все хорошее отдают на высший сорт.

    Вываренный кофе получается с большой кислотностью. Распадаются питательные вещества, которые выдерживают температуру при девятичасовой варке. В напитке не остается каких-либо ценных элементов.

    Для появления фирменного яркого запаха в напитке производители добавляют специальные ароматизаторы.

    «Я не вижу смысла потреблять внутрь непонятно что. Если и пить, то только напиток, который что-то несет организму», — заявила эксперт.

    Пить растворимый кофе не стоит, даже если на работе нет возможности сварить настоящий напиток. Тихонова советует в таком случае просто заварить кофе в микроволновке, получив тем самым полезный и вкусный напиток.

    «Не вижу смысла пить эту дрянь. Это все равно, что землю размешать — этот настой и выйдет, разницы никакой. Рецепт одинаковый, единственное отличие в том, что за одно вы заплатите, а другое бесплатно получите», — добавила эксперт.

    День растворимого кофе празднуется 24 июля.

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