Знаток кофе предостерег от покупки растворимых марок

Обычный кофе варится ровно 27 секунд с начала закипания.

«А растворимый кофе, даже хороший, вываривают не менее шести часов, чтобы получить вот эту муть», — отметила специалист.

Для приготовления растворимого кофе используется зерно самого низкого качества, потому что все хорошее отдают на высший сорт.

Вываренный кофе получается с большой кислотностью. Распадаются питательные вещества, которые выдерживают температуру при девятичасовой варке. В напитке не остается каких-либо ценных элементов.

Для появления фирменного яркого запаха в напитке производители добавляют специальные ароматизаторы.

«Я не вижу смысла потреблять внутрь непонятно что. Если и пить, то только напиток, который что-то несет организму», — заявила эксперт.

Пить растворимый кофе не стоит, даже если на работе нет возможности сварить настоящий напиток. Тихонова советует в таком случае просто заварить кофе в микроволновке, получив тем самым полезный и вкусный напиток.

«Не вижу смысла пить эту дрянь. Это все равно, что землю размешать — этот настой и выйдет, разницы никакой. Рецепт одинаковый, единственное отличие в том, что за одно вы заплатите, а другое бесплатно получите», — добавила эксперт.

День растворимого кофе празднуется 24 июля.