Значительное похолодание придет в Челябинскую область

Резкое похолодание произойдет в Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областной Гидрометцентр.

Ночью 7 февраля температура будет доходить до -27 градусов по Цельсию. В среднем по региону она составит от -17 до -12 градусов. При этом отмечается, что днем столбик термометра в некоторых районах доходил до -2 градусов. Таким образом перепад температуры составил 25 градусов.

«Морозы придут вместе со снегом. Основные осадки пройдут на юге региона, однако в остальной части также возможен небольшой снег», — рассказали в ведомстве.