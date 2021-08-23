Август и сентябрь — «арбузный» сезон. Многие за год успевают так соскучиться по этой ягоде, что готовы есть ее килограммами. Однако злоупотреблять все же не стоит, объяснила для радиостанции «Говорит Москва» врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Дело в том, что в арбузах, как и в других ягодах и фруктах, содержится довольно большое количество сахара. Поэтому чрезмерное их потребление ни к чему хорошему не приведет.

«Например, полкило арбуза начищенной мякоти весом 500 граммов — это большая порция, разово следует есть около 200 граммов. Можно есть арбуз несколько раз в день, вопрос в том, чтобы не объедаться одномоментно. Фрукты — это замечательная история, но если переборщить с ней, то возникает инсулинорезистентность, которая приводит к ожирению. Избыточное потребление фруктов за один прием может навредить», — предупредила специалист.

То же самое касается и всех фруктов и ягод в целом. В день достаточно съедать один-два фрукта, или около 200 граммов — тогда плоды будут приносить организму пользу, а не вред.