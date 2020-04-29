    29 апреля 2020, 15:33

    Журналисты узнали методы сомнительной нетрадиционной медицины

    Ольга Ситникова

    Авторы ИА Nation News узнали о необычных методах лечения и поговорили со сторонниками сомнительной нетрадиционной медицины.

    В прошлом году жительница Нижнего Новгорода обратилась в собачий приют, чтобы взять щенков. Женщина уточнила, что хочет сварить из них бульон для супруга, который страдает от туберкулеза.

    Татьяна Винникова из Курска предпочитает лечение жуками-знахарями. При помощи насекомых муж ее знакомой справился с раком.

    «Конечно, сперва я отреагировала со скепсисом. Потом начала искать информацию в Сети, читала истории людей, которые это используют. Мне захотелось попробовать. Купить таких жуков можно на сайте объявлений. Стоят они недорого. Сначала было непросто, потому что принимать жуков нужно в живом виде — это главное условие», — пояснила собеседница.

    Она добавила, что всю жизнь борется со слабым иммунитетом.

    «Жуков принимают специальным курсом. Начинают от одного в день. Это помогает и морально собраться. Ежедневно „дозировка“ увеличивается. Максимально я выпиваю 30-40 жуков за раз, потом начинаю принимать на уменьшение — от 30 до одного. Это нужно делать утром натощак. Я ложкой набираю их из банки и добавлю в кефир. Некоторые пьют с обычной водой, соком или чаем. Мне нравится с кефиром, потому что там они почти не видны, кажется, что пьешь обычный кефир», — заметила Татьяна.

    Некоторые россияне применяют рецепты 19-го века. Например, натирают тело пациента салом, дегтем или редькой и дают напиток из трав. Баню часто считают спасением от всех заболеваний.

    Однако в 21 веке все-таки рекомендуется обращаться к врачам-специалистам, а не знахарям из прошлого.