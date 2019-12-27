Журналисты «Ридуса» пополнили ряды доноров костного мозга

Благодаря такому сотрудничеству представители издания теперь смогут спасти в дальнейшем чью-то жизнь. А еще они оказались первыми российскими журналистами, которые сдали на типирование не кровь, а буккальный эпителий.

Каждые 20 минут в России врачи ставят диагноз «рак крови» одному человеку. Раса, национальность и пол имеют значение в вопросе донорства костного мозга. Соответственно, граждане РФ могут спасти только самих себя.

«При этом известно, что пока российский регистр чрезвычайно скуден, особенно если говорить о соучастии мужчин. Потому мы подаем пример и призываем принять участие в физическом спасении нации», — заявил главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин.

В России мало потенциальных доноров: на 146 миллионов граждан приходятся 125 тысяч человек. В среднем совпадения происходят с частотой 1:10000. Найти донора можно и в зарубежных регистрах, но эта процедура дорого обойдется пациенту. За донора из Европы нужно отдать 20 тысяч евро, а из США — 40 тысяч.

У добровольцев берут 4,5 миллилитра крови на HLA-типирование — определение генов, отвечающих за тканевую совместимость. После этого имя потенциального донора заносят в базу, и он становится «спящим агентом».