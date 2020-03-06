Журналисты разобрались, как получить больничный из-за коронавируса

Депутат Госудумы и председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских уточнил, что Роспотребнадзор может направить граждан на карантин. Для этого сотрудники службы обращаются с уведомлением к участковым врачам.

«Он приходит к вам домой, выписывает больничный, берет анализы. 14 дней на карантине дома, врач после этого закрывает больничный. Приходите на работу — сдаете его, и вам все оплачивают», — добавил Ветлужских.

Тем, кто прилетает в Москву из Китая, Южной Кореи и Ирана, выдают больничные листы в аэропорту. Граждане, прибывшие из других потенциально опасных стран, могут заказать курьерскую доставку до 1 апреля этого года.

«Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба НЕ посещать поликлинику и НЕ вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Больничные листы получают как заразившиеся люди, так и здоровые. Для членов одной семьи требуется одна заявка на больничный. Более того, предусмотрена возможность оформить его задним числом, даже спустя семь день после возвращения в Россию.

Однако выдумать поездку заграницу не удастся: всю информацию проверяют в сведениях Пограничной службой ФСБ России.