Журналисты проанализировали эффективность разных видов масок

По словам авторов материала, медицинские маски — наиболее доступный вариант для жителей России. Они сразу исчезли из магазинов, несмотря на то, что слабо защищают от заражения.

Медицинские маски нужно менять каждые два-три часа, а также после кашля и чиханий. В противном случае они становятся источником инфекции.

Журналисты обратили внимание на то, что медицинские респираторы тоже нельзя считать многоразовым средством защиты. Однако работают они лучше масок. Носить респираторы можно четыре-восемь часов в зависимости от вида.

Тканевые многоразовые маски защищают от заражения не больше, чем медицинские. Тем не менее, носить их комфортно. После двух-трех часов носки маску необходимо постирать, погладить утюгом или прокипятить в кастрюле.

Такие же условия нужно соблюдать для одноразовых и аптечных масок.

Авторы статьи напомнили, что маску можно сделать самостоятельно. В Интернете уже появилось большое количество пошаговых инструкций.