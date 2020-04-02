Журналисты побывали в лаборатории, где исследуют коронавирус

ЕКДЦ присоединился к работе, чтобы снизить нагрузку. Там специалисты ищут вирус в пробах пациентов с помощью наборов химреактивов, полученных от федерального НИИ вирусологии «Вектор».

За стеклянной перегородкой — девушки, в специальных противочумных костюмах, разбирают пробирки с материалом от пациентов, возможно, содержащие коронавирус.

Журналистам удалось заснять, как проходит работа в лаборатории.