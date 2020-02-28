Журналисты побывали в больнице им. Боткина, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус

Режимный корпус почти полностью изолирован от других отделений. Больные попадают на шестой этаж в особом лифте. Врачи наблюдают их в 19 боксах для особо опасных для окружающих болезней. На этом этаже всегда открыта только одна дверь с электронным замком.

Сейчас пустуют четыре бокса, остальные заняты гражданами Китая. Есть несколько вернувших оттуда россиян. Пища поступает через специальное окно, персонал приходит, чтобы измерить температуру или взять анализы.

Медперсонал каждый раз перед посещением бокса переодевается в специальные биологические защитные костюмы. На это уходит около десяти минут.