Журналистка Асламова рассказала, кому можно не бояться коронавируса

«Категория до 19 лет, как китайские врачи мне объяснили, не болеет вообще, но они могут быть носителями, они могут передавать, не подозревая об этом. Новорожденные не болеют, они могут быть только носителями», — заметила Асламова.

По ее словам, зафиксировали несколько случаев, когда вылечившийся человек не понял, что перенес коронавирус.

«Азиаты болеют гораздо тяжелее, чем мы, у них по-другому расположены легкие, ниже, чем у европейцев. Курильщики практически не болеют. Еще не было ни одной зафиксированной смерти ребенка от коронавируса», — подчеркнула журналистка.

Она обратила внимание на жесткую систему контроля в Китае.

«Мне мерили температуру минимум восемь раз в день. Мало того, что в гостинице меня будили, начиная с 7 утра. Потом днем, потом вечером тебе меряют температуру. В любом месте, в которое ты входишь, тебе меряют температуру. В любом кафе, а их очень мало, они закрыты, нужно искать еду самой по всему огромному мертвому городу», — пояснила Асламова.