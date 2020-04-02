    02 апреля 2020, 10:04

    Журналист рассказал, как сдать тест на коронавирус при отсутствии симптомов

    Анастасия Кременчугская

    Журналист РИА ФАН сдал тест на SARS-CoV-2 в ближайшей лаборатории Москвы. Он поделился своим опытом, так как некоторым россиянам приходится ездить на работу и они беспокоятся за свое здоровье.
    Журналист рассказал, как сдать тест на коронавирус при отсутствии симптомов

    Не так давно разрешили сдавать платный тест на наличие коронавируса, если нет симптомов. Для этого необходимо прийти в одну из частных клиник и обязательно взять с собой паспорт.

    Клиника просит, чтобы все посетители надевали медицинские маски. Также важно соблюдать дистанцию в очереди и стоять на расстоянии полутора метров друг от друга. Перед тем, как войти в кабинет, пациент должен обработать руки дезинфицирующим средством.

    Все сотрудники клиники максимально защищены: на них маски-респираторы, шапочки, очки, перчатки и халаты.

    Если результат на коронавирус положительный, информацию передадут в Роспотребнадзор и с вами свяжутся сотрудники ведомства.

    Медсестра берет длинную тонкую ватную палочку и просит открыть рот. Несколькими движениями она проводит по задней поверхности горла и помещает палочку в пробирку. После этого вы свободны.

    Результат станет известен через три дня. С ним можно ознакомиться на сайте лаборатории. Если же тест даст положительный результат, на связь с вами выйдут быстро.

    Напомним, если у вас есть симптомы вируса, необходимо остаться дома и позвонить на горячую линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.