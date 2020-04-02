Журналист рассказал, как сдать тест на коронавирус при отсутствии симптомов

Не так давно разрешили сдавать платный тест на наличие коронавируса, если нет симптомов. Для этого необходимо прийти в одну из частных клиник и обязательно взять с собой паспорт.

Клиника просит, чтобы все посетители надевали медицинские маски. Также важно соблюдать дистанцию в очереди и стоять на расстоянии полутора метров друг от друга. Перед тем, как войти в кабинет, пациент должен обработать руки дезинфицирующим средством.

Все сотрудники клиники максимально защищены: на них маски-респираторы, шапочки, очки, перчатки и халаты.

Если результат на коронавирус положительный, информацию передадут в Роспотребнадзор и с вами свяжутся сотрудники ведомства.

Медсестра берет длинную тонкую ватную палочку и просит открыть рот. Несколькими движениями она проводит по задней поверхности горла и помещает палочку в пробирку. После этого вы свободны.

Результат станет известен через три дня. С ним можно ознакомиться на сайте лаборатории. Если же тест даст положительный результат, на связь с вами выйдут быстро.

Напомним, если у вас есть симптомы вируса, необходимо остаться дома и позвонить на горячую линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.