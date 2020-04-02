    02 апреля 2020, 10:25

    Журналист показал, как выглядит бокс для перевозки зараженных коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Максим Кашемиров, корреспондент сайта телеканала «Звезда», побывал внутри бокса для перевозки людей с коронавирусом.

    Сообщается, что каждого пациента с вирусом перевозят в специальных изолированных боксах. После его обрабатывают минимум в два этапа.

    «Если говорить об удобстве, то места здесь много. Немного давит сверху прозрачная ткань. Есть рукава, с помощью которых врачи могут проводить различные манипуляции», — рассказал журналист.