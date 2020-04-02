Журналист показал, как выглядит бокс для перевозки зараженных коронавирусом

Сообщается, что каждого пациента с вирусом перевозят в специальных изолированных боксах. После его обрабатывают минимум в два этапа.

«Если говорить об удобстве, то места здесь много. Немного давит сверху прозрачная ткань. Есть рукава, с помощью которых врачи могут проводить различные манипуляции», — рассказал журналист.