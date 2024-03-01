Здоровье 01 марта 2024, 11:26 Журнал Клео.ру посоветовал использовать мед и оливковое масло для увлажнения кожи

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Журнал Клео.ру перечислил народные средства, которые являются не менее эффективными, чем крема при увлажнении кожи лица и тела. К таковым издание отнесло мед, оливковое масло и алоэ.

Например, мед хорошо увлажняет кожу, тонизирует, очищает и борется с покраснениями. Из этого продукта можно изготовить увлажняющую маску или скраб, однако аллергикам следует быть осторожными, написал «Ридус».

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Оливковое масло хорошо увлажняет кожу благодаря содержанию витамина Е. Маски, изготовленные на основе этого масла, придают коже сияющий вид и предотвращают появление мелких морщин.

Алоэ, в свою очередь, помогает бороться с раздражением и повреждением кожных покровов.