Здоровье 14 декабря 2023, 13:45 Журнал «Клео.ру»: куркума обладает антибактериальными свойствами и помогает бороться с фарингитом

Читать 360tv в

В привычном понимании курума является обычной специей, которую хозяйки используют для приготовления мяса или салатов. Журналисты издания «Клео.ру» выяснили, что этот продукт обладает антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Как написал «Ридус», приправа помогает облегчить симптомы стресса, улучшить пищеварение и помочь в борьбе с различными заболеваниями.

Реклама

Например, куркума отлично борется с фарингитом. Достаточно смешать одну чайную ложку меда с половиной чайной ложки специи и держать смесь во рту три-четыре раза в день несколько минут.