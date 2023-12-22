Здоровье 22 декабря 2023, 11:52 Журнал «Клео.ру»: длительность сна должна быть не менее семи часов, а в дни тяжелых нагрузок — не менее девяти часов

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Издание «Клео.ру», ссылаясь на заявления экспертов, рассказало, какие привычки следует привнести в жизнь, чтобы наладить качество сна. Первым делом людям, которые сталкиваются с подобной проблемой, необходимо стараться ложиться спать в одно и то же время — между 21:00 и 23:00 часами.

Также эксперты призывают спать не менее семи-восьми часов, а в дни сильных физических нагрузок — не менее девяти часов, написали «Известия».

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Перед сном рекомендуется употреблять легкую пищу, которая не создаст проблем с пищеварением. На ужин подойдут рыба с гарниром из запеченных овощей, кефир или салат.