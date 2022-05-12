Врач Лао Лу рассказал, почему возникают проблемы с ЖКТ после 40 лет

После 40-50 лет люди все чаще начинают сталкиваться с проблемами желудочно-кишечного тракта. Китайский врач Лао Лу рассказал, почему это происходит. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

По словам медика, в первую очередь необходимо обратить внимание на свои привычки. Подобные болезни не возникают быстро. Они развиваются на протяжении продолжительного времени. При этом как правило пациенты не обращают внимание на неприятные симптомы.

Одной из причин возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта является пристрастие к фруктам после основного приема пищи. У человека в таком случае может возникать вздутие живота, а также трудности с перевариванием пищи.

Кроме того, по мнению медика, на голодный желудок лучше не употреблять йогурты, кефир и газированные напитки. В противном случае может возникнуть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Употребление острой пищи также стоит свести к минимуму.