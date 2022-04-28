Жизнь после COVID-19. Сколько длится постковидный синдром?

Среди пациентов, перенесших ковид в легкой форме, у 26% симптомы сохраняются два месяца, а еще у 15% — восемь. Врачи со всей России объединились в борьбе с постковидным синдромом.

На протяжении года специалисты проводили исследования, взяв две группы пациентов. Половину из них лечили «Лонгидазой».

Пульмонолог и профессор Галина Игнатова рассказала, что исследование прошло с большим успехом.

У пациента уходила одышка, улучшалась пульсоксиметрия, улучшались функции легких Галина Игнатова.

Врачи уверены, что респираторные симптомы могут сопровождать переболевших до года. Чтобы избавиться от нежелательных проявлений болезни, нужна медикаментозная реабилитация.

«Лекарство позволяет регулировать обмен гиалуроновой кислоты в организме человека. Это применяется для борьбы с фиброзными изменениями в постковидный период», — сообщил профессор, академик РАН Александр Чучалин.

Это первые исследования в России, которые не проводят западные компании и которые предназначены для решения вопроса о профилактике фиброзных изменений в постковидный период.