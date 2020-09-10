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    10 сентября 2020, 10:15

    Живущая в Турции россиянка рассказала о правилах ношения масок для туристов

    Анастасия Кременчугская

    Виктория Аслыоглу, россиянка, которая на протяжении долгого времени проживает в Турции, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказала, почему в стране ввели масочный режим.
    Живущая в Турции россиянка рассказала о правилах ношения масок для туристов

    Она отметила, что обязательный масочный режим введен на территории всей страны из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом.

    «Со вчерашнего дня у нас введен общий масочный режим. То есть маски необходимо носить на рынках, в магазинах, на улице и абсолютно везде. Полный масочный режим в Турции», — поделилась Виктория.

    По ее словам, если туристы находятся только на территории отелей и не ездят в город и на осмотр достопримечательностей, то данная мера касается их лишь частично.

    «Что касается пляжей, то находиться в масках необходимо будет только на общественных пляжах. На частных пляжах, которые принадлежат отелям или апартаментам, находиться в масках не обязательно. Внутри ресторана, пока вы обедаете, маску надевать тоже не нужно», — рассказала россиянка.

    Новости SMI.FM