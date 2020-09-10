Живущая в Турции россиянка рассказала о правилах ношения масок для туристов

Она отметила, что обязательный масочный режим введен на территории всей страны из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом.

«Со вчерашнего дня у нас введен общий масочный режим. То есть маски необходимо носить на рынках, в магазинах, на улице и абсолютно везде. Полный масочный режим в Турции», — поделилась Виктория.

По ее словам, если туристы находятся только на территории отелей и не ездят в город и на осмотр достопримечательностей, то данная мера касается их лишь частично.

«Что касается пляжей, то находиться в масках необходимо будет только на общественных пляжах. На частных пляжах, которые принадлежат отелям или апартаментам, находиться в масках не обязательно. Внутри ресторана, пока вы обедаете, маску надевать тоже не нужно», — рассказала россиянка.