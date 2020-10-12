Стало известно, сколько коронавирус «живет» на купюрах и экранах смартфонов

Коронавирусная инфекция может долгое время оставаться на поверхности смартфонов, металлических поручней и денежных купюр. При комнатной температуре вирус остается там до месяца.

Об этом сообщил Virology Journal со ссылкой на исследования ученых из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями. Они выяснили, что при комнатной температуре на гладких поверхностях коронавирусная инфекция может жить 28 дней.

При этом самыми опасными считаются непористые поверхности. Речь идет о стеклах — в том числе экранах смартфонов, бумажных и полимерных купюрах, а также предметах, которые сделаны из нержавеющей стали. При температуре +20 коронавирус может жить на них примерно месяц, при +30 градусах — до трех недель. Меньше всего времени инфекция сохраняется при температуре +40 градусов — в таком случае вирус живет всего несколько суток.

При этом ученые подчеркнули, что наибольшую опасность несут именно экраны смартфонов. Дело в том, что люди не обрабатывают свои устройства так часто, как руки.

По данным Всемирного центра здравоохранения, во всем мире новый тип коронавирусной инфекции подтвердили более чем у 37 миллионов человек. Только за последние сутки зафиксировали более 347 тысяч новых случаев заражения.

Ранее инфекционист отметил, что почти 80% пациентов с подтвержденным диагнозом в Приморском крае страдают от пневмонии. Она отметила, что к ее развитию обычно приводит запоздалое обращение к специалистам. Об этом сообщил РИА ФАН.