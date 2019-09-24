Жительницы Подмосковья сели на необычные диеты. Одна попытается похудеть на мороженом, вторая ест только колбасу с майонезом. Удалось ли девушкам достичь цели и не принесет ли такой режим питания вред, выяснял «360».

Вставать на весы сладкоежке Наде всегда страшно. Она давно видит на них трехзначную цифру. Но от мыслей о стройности девушка не отказывается. Вот только торты и шоколадки постоянно мешают приблизиться к мечте.

Источник фото: телеканал «360»

Но оказывается, похудеть можно просто — на мороженом. Для этого нужно заменить обычное сладко-калорийное лакомство специальным — зожным. Такой способ Наде порекомендовал ее тренер.

На время диеты Надя отказалась от фастфуда и жирной еды. А вот в «сладком» себе не отказывала: каждый день ела чудо-мороженое с разными вкусами. При этом девушка периодически заглядывала в спортзал.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень довольна. Я не голодная. Соблюдаю полностью всю диету. Заменила сладкое мороженым, как и говорила. Сегодня я ела лимон-имбирь. Он мне очень понравился, вкусный, с кислиночкой», — поделилась Надя.

И вот, неделя позади — результат прекрасный. За семь дней Надя скинула больше трех килограммов. При этом, говорит девушка, сладкого теперь совсем не хочется, ведь его заменяет специальное мороженое.

Источник фото: телеканал «360»

Мария, еще одна жительница Подмосковья, к сладкому абсолютно равнодушна. Но она не представляет свою жизнь без мяса. Теперь она худеет только на своих любимых продуктах. Целых четыре месяца Мария ест колбасу с майонезом в неограниченном количестве, при этом исключает углеводы. Таким способом девушка сбросила 15 килограммов.

«Очень удобно, когда у тебя двое детей, ты пожарила себе колбасу, сосиски с яйцом и быстренько позавтракала. И ночью тоже очень удобно есть. Еще можно не заниматься спортом, так как ты худеешь по низкоуглеводке», — рассказала Мария.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, несмотря на хороший результат, все может закончиться плачевно. Диетологи уверяют, что экстремальные диеты могут быть опасны для здоровья.

«Если мы будем превышать допустимые дозы этих продуктов, соответственно будут последствия — гастрит, который может перерасти в язву, болезнь печени, образование камней в желчном пузыре. Однообразие еды повлечет за собой, скорее всего, срыв», — заявил диетолог Артем Мандравин.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Вердикт специалиста: колбаса с майонезом — бомба замедленного действия. Увлекаться подобной едой не стоит. Да и мороженое, пусть даже специальное, может надоесть. Диетолог призывает придерживаться пожизненной сбалансированной диеты, не перебирать с калориями и больше двигаться. Рецепт общеизвестный и несложный. А если сдерживаться не получается, стоит обратиться к специалистам за помощью.