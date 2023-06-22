Здоровье 22 июня 2023, 11:55 Жительницы Москвы смогут получить направления на маммографию в женских консультациях Ракова: в трех женских консультациях в Москве начали выписывать направления на маммографию Сайт мэра и правительства Москвы

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В трех женских консультациях начали выписывать пациенткам направления на маммографию в поликлиниках, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы запустили пилотный проект, цель которого — сделать более комфортным процесс диагностики и лечения в женских консультациях. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Проект запустили в женских консультациях № 1, 2 и 6 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Он завершится в конце июля.

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Ракова допустила, что проект могут масштабировать на все женские консультации столицы. По ее словам, нововведение избавит жительниц столицы от лишних визитов и сэкономит время врачей.

Ранее в московские больницы успешно внедрили двенадцать сервисов с технологиями искусственного интеллекта.