22 июня 2023, 11:55
Жительницы Москвы смогут получить направления на маммографию в женских консультациях
Ракова: в трех женских консультациях в Москве начали выписывать направления на маммографию
В трех женских консультациях начали выписывать пациенткам направления на маммографию в поликлиниках, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Мы запустили пилотный проект, цель которого — сделать более комфортным процесс диагностики и лечения в женских консультациях.
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Проект запустили в женских консультациях № 1, 2 и 6 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Он завершится в конце июля.
Реклама
Ракова допустила, что проект могут масштабировать на все женские консультации столицы. По ее словам, нововведение избавит жительниц столицы от лишних визитов и сэкономит время врачей.
Ранее в московские больницы успешно внедрили двенадцать сервисов с технологиями искусственного интеллекта.
Здравоохранение
Больницы
Женщины
Анастасия Ракова
Реклама
Реклама