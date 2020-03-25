Жительницу Коми с подозрением на COVID-19 заставили через суд лечь в больницу

Женщина с двумя несовершеннолетними детьми ездила за границу. После возвращения всем троим предписали домашний карантин. Через некоторое время жительница вызвала скорую себе и детям из-за симптомов простуды — повышенной температуры и болей в горле.

Врачи взяли мазок на коронавирус и решили госпитализировать заболевших. Женщина отказалась ложиться в больницу, после чего Роспотребнадзор подал на нее в суд. 19 марта суд обязал госпитализировать путешественников.

По данным на утро 25 марта, в России коронавирусом заразились 658 человек (+163 за сутки), 29 выздоровели, два человека умерли — это пожилые пациенты из Москвы.

Владимир Путин объявил следующую неделю выходной и рассказал о ряде антикризисных мер. Голосование по поправкам в Конституцию президент решил перенести с апреля на более поздний срок.