    25 марта 2020, 22:03

    Жительницу Коми с подозрением на COVID-19 заставили через суд лечь в больницу

    Кирилл Фролов

    Жительницу города Усинск в Республике Коми обязали лечь в больницу вместе с двумя детьми из-за подозрения на коронавирус. Решение принял городской суд по иску регионального управления Роспотребнадзора.
    Жительницу Коми с подозрением на COVID-19 заставили через суд лечь в больницу

    Женщина с двумя несовершеннолетними детьми ездила за границу. После возвращения всем троим предписали домашний карантин. Через некоторое время жительница вызвала скорую себе и детям из-за симптомов простуды — повышенной температуры и болей в горле.

    Врачи взяли мазок на коронавирус и решили госпитализировать заболевших. Женщина отказалась ложиться в больницу, после чего Роспотребнадзор подал на нее в суд. 19 марта суд обязал госпитализировать путешественников.

    По данным на утро 25 марта, в России коронавирусом заразились 658 человек (+163 за сутки), 29 выздоровели, два человека умерли — это пожилые пациенты из Москвы.

    Владимир Путин объявил следующую неделю выходной и рассказал о ряде антикризисных мер. Голосование по поправкам в Конституцию президент решил перенести с апреля на более поздний срок.