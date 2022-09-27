Жительница Шотландии, дожившая до 102 лет, рассказала о секретах долголетия | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 18:02 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Шотландии, дожившая до 102 лет, рассказала о секретах долголетия Пенсионерка из Шотландии, дожившая до 102 лет, посоветовала больше смеяться для долголетия Unsplash

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Жительнице Шотландии Лене Элис Ламонт исполнилось 102 года. Женщина рассказала, какие правила стоит соблюдать, чтобы продлить жизнь. Об этом сообщил «Профиль».

Свой день рождения Ламонт провела в компании друзей. В честь праздника женщина устроила вечеринку с шоколадным тортом и живой музыкой, передали Nation News.

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Пенсионерка подчеркнула, что дожить до столь посменного возраста ей помогли бокал вина, смех и сострадание. По словам директора дома престарелых, где сейчас обитает женщина, Ламонт является примером для подражания. Он подчеркнул, что пенсионерка с заботой относится к окружающим людям. Кроме того, она веселит персонал и многих постояльцев, из-за чего окружающие относятся к ней с любовью.

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Ранее в Одинцове состоялся марафон «Шагаем к долголетию». В нем приняли участники клуба «Активное долголетие». Всего марафон насчитал около 600 человек.

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