Жительница Пекина рассказала о второй волне коронавируса

Мария живет в Китае девятый год, она обучается на втором курсе Пекинского университета. По ее словам, разницу между офлайн и онлайн обучением она ощущает не сильно. Но вот на обычной жизни пандемия оставляет большой след. Сайт «Царьград» написал, что вторая волна стала для китайцев неожиданностью.

«Все началось с одного человека. Он пекинец, сходил на рынок», — поделилась Мария.

По ее словам, мужчину определили как распространителя, он заразил 36 человек. Власти уже ввели ряд ограничений: начали измерять температуру.

«Как-то справляемся. Немного паники есть среди простых людей, но не так сильно, как в начале пандемии», — рассказала российская студентка.