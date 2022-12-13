Эксклюзив 13 декабря 2022, 17:03 Жительница Оренбургской области чуть не лишилась глаза после операции в клинике Женщина чуть не лишилась глаза после операции по коррекции зрения в клинике Оренбурга Unsplash

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Жительница Оренбурга стала жертвой неудачной операции по коррекции зрения. В беседе с «360» она рассказала, что ей грозит ампутация глаза из-за врачебной халатности.

В августе женщина обратилась в клинику «Смотри», находящуюся в Оренбурге в торговом центре. Она захотела сделать коррекцию, так как ее зрение составляло —3,5. В клинике ей провели диагностику и назначили операцию.

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«Я приехала, все как по плану: закапали в глаза, одели в спецодежду, повели на операционный стол. Делать начали операцию, мне сразу было ужасно больно. Врач сказал, что так и должно быть. Сделали операцию на один глаз, на второй. Я вышла и сразу же не стала видеть на правый глаз. Врач сказал, что это все нормально, такое бывает, мол „приедешь к нам через неделю“», — рассказала пациентка.

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Повторная операция

Она отправилась к себе в город Горск, который находится в 300 километрах от самого Оренбурга. По приезде домой женщина увидела, что ее глаз стал красным. Он начал сильно болеть. Она позвонила в клинику и попросила дать номер телефона доктора, который занимался ее проблемой. На ресепшене ей сказали, что рекомендации просто так не дают. Пациентке порекомендовали записаться на прием, который возможен только через неделю.

«Я приехала через неделю. Врач посмотрел, сказал, что такое бывает, все нормально, мол давайте еще неделю подождем. Глаз у меня не улучшался. В общей сложности, я приехала к ним через неделю, через две. Глаз у меня видел только размывчато, будто в глаз что-то попало, размыто видела», — пояснила она.

Врач посоветовал ей повторную коррекцию зрения, после которой она стала видеть только силуэты. По словам Ирины, на глазу начало расти белое пятно. Врачи продержали ее в клинике еще около недели.

«В итоге они сказали мне: „Извините, мы не знаем, чем вам помочь. Идите обращайтесь куда-нибудь в специализированную клинику, у вас осложнение“. Все. То есть они от меня так отмахнулись», — подчеркнула Ирина.

Сожгли роговицу

Она отправилась в клинику Федорова, в которой до сих пор состоит на учете. Сначала ей пытались подобрать лекарства, но потом выяснилось, что у нее сожжена роговица.

«В клинике „Смотри“ они сожгли мне роговицу. Но, помимо того, что они сожгли мне роговицу, они занесли туда какой-то микроб. Этот микроб ел эту роговицу», — высказалась женщина.

11 декабря она приехала в клинику с ужасным осложнением, потому что лечение не помогало. Она приехала в гнойное отделение, где выяснилось, что в роговице начался сепсис.

«И мне нужна была экстренная госпитализация, потому что там гной. Роговица полностью съедена, и если сейчас что-то не сделать, то только ампутация глаза. В экстренном порядке меня прооперировали 12 декабря, заменили роговицу. Сейчас врачи борются, чтобы снять воспаление и оставить глаз. Глаз не видит полностью. А зрение потом будут думать, можно восстановить или нельзя», — добавила она.

Женщина наняла адвоката, который передал дело в следственный комитет. .

Помутнение после операции

Врач-офтальмолог, который проводил операцию Ирине в беседе с «360» рассказал, что после вмешательства ей поместили специальные линзы, которые должны были снять на шестой день. Однако из правого глаза линза выпала, после чего началось воспаление.

«Мы сделали повторную операцию, потому что там надо было прочистить. На роговице образуется определенное помутнение. Это бывает в некоторых случаях после такой операции. И мы делали очистку этих помутнений. <...> Мы сделали операцию, а потом она, по-моему, не появлялась у нас. <…> Честно говоря, я даже не знаю, что потом с ней было. Насколько я знаю, она заболела ковидом и пропала», — сказал врач.

По его словам, женщину направили в стационар на лечение именно в клинику Федорова. Он пояснил, что каждая операция может закончиться осложнением. Врач заверил, что со своей стороны сделал все правильно. Он пообещал передать информацию о пациентке главному врачу и связаться с пациенткой.