Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие лекарства от энцефалита в аптеках

Она рассказала, что «обзвонила все аптеки города», «иммуноглобулина от клещевого энцефалита нет нигде».

«Лекарства нет даже в травмпункте и в поликлинике № 1 по месту жительства мамы», — уточнила женщина.

В аптеках подтвердили отсутствие препарата, предположительно, в связи «с ограничением перевозок в условиях коронавируса».

Комментарий у поставщиков лекарств получить пока не удалось.