Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие лекарства от энцефалита в аптеках
Жительницу Кургана укусил клещ и она не может поставить вакцину иммуноглобулина. Нужного лекарства нет ни в аптеках, ни в поликлинике. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на дочь пострадавшей.
Она рассказала, что «обзвонила все аптеки города», «иммуноглобулина от клещевого энцефалита нет нигде».
«Лекарства нет даже в травмпункте и в поликлинике № 1 по месту жительства мамы», — уточнила женщина.
В аптеках подтвердили отсутствие препарата, предположительно, в связи «с ограничением перевозок в условиях коронавируса».
Комментарий у поставщиков лекарств получить пока не удалось.