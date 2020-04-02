Жительница ЯНАО создала петицию об ужесточении мер на границе
Кристина Греченкова, жительница Ноябрьска, создала петицию. Она обращается к главе региона Дмитрию Артюхову с просьбой ограничить въезд и выезд граждан в округ. Такое предложение связано с угрозой распространения коронавируса. Об этом написало ИА Ura.ru.
В своей петиции она написала, что есть люди, которые скрывают информацию о своих перемещениях. Они могут являться разносчиками вируса. Поэтому Кристина просит ограничить въезд в округ людям с не местной пропиской самолетами и поездами, а также ограничить и контролировать проезд личного автотранспорта на Карамовском посту.
По словам девушки, есть те, кто сидит на самоизоляции. Но встречаются и те, кто воспринимает это, как рекомендацию, а не запрет выходить из дома.
В петиции Греченкова написала, что в округе есть те, кто планирует выезжать за пределы. Они могут привести инфекцию.