Жительница ЯНАО создала петицию об ужесточении мер на границе

В своей петиции она написала, что есть люди, которые скрывают информацию о своих перемещениях. Они могут являться разносчиками вируса. Поэтому Кристина просит ограничить въезд в округ людям с не местной пропиской самолетами и поездами, а также ограничить и контролировать проезд личного автотранспорта на Карамовском посту.

По словам девушки, есть те, кто сидит на самоизоляции. Но встречаются и те, кто воспринимает это, как рекомендацию, а не запрет выходить из дома.

В петиции Греченкова написала, что в округе есть те, кто планирует выезжать за пределы. Они могут привести инфекцию.