Жительница Британии 1917 года рождения назвала секрет своего долголетия | 360°

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Жительница Британии 1917 года рождения назвала секрет своего долголетия

Британка Ирен Гилберт заявила, что всегда ест свежие овощи, фрукты и качественное мясо

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Пожилая жительница Британии Ирен Гилберт совсем недавно отпраздновала свое 105-летие. В чем заключается секрет ее долголетия, написало издание Evening Chronicle.

По словам женщины, секрет ее долголетия заключается в свежих овощах и фруктах. Она всегда щепетильно относится к выбору продуктов, в том числе покупает только качественное мясо.

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«Когда тетю спрашивают, как ей удается так хорошо выглядеть, она отвечает, что дело именно в этих продуктах», — процитировало РИА ФАН слова племянницы Гилберт.

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Ирен Гилберт родилась в Лондоне в 1917 году. У нее есть двое сыновей, три внука и пять правнуков.

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